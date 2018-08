Börse in Frankfurt : Dax im Minus - Handelsstreit belastet

Die internationalen Handelskonflikte sowie die Währungskrise in den Schwellenländern haben den deutschen Aktienmarkt zur Eröffnung unter Druck gesetzt. Der Dax fiel zuletzt um 1,09 Prozent auf 12.357,52 Punkte.

von dpa

31. August 2018, 10:18 Uhr

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Freitag um 0,43 Prozent auf 27.068,51 Punkte. Der TecDax verlor 0,35 Prozent auf 3009,97 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,5 Prozent nach.

US-Präsident Donald Trump könnte bereits kommende Woche neue Strafzölle gegen China im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar verhängen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zudem kritisierte Trump die Europäische Union und signalisierte, dass auch hier Strafzölle folgen könnten.

Aus Branchensicht wurden die Aktien von Autobauern und -zulieferern wegen der drohenden Verschärfung der Zollkonflikte am stärksten verkauft. So verloren die Dax-Papiere von BMW, Daimler, Volkswagen und Continental im frühen Handel zwischen 1,1 und 1,6 Prozent an Wert. Im MDax büßten Leoni, Schaeffler und Hella zwischen 0,9 und 1,6 Prozent ein.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Vonovia nach Halbjahreszahlen mit minus 1,7 Prozent im Anlegerfokus. Ein Händler begründete die Schwäche trotz eines erhöhten Gewinnziels mit dem insgesamt verhaltenen Ausblick des Immobilienkonzerns.

Die Anteilsscheine von Isra Vision reagierten mit einem Plus von fast 8 Prozent auf die Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen. Umsatz und Gewinn des auf Automatisierungstechnik spezialisierten Maschinenbauers legten erneut kräftig zu.

Eine Verkaufsempfehlung der Citigroup beförderte die Aktien der Lufthansa am Dax-Ende um 3,6 Prozent ins Minus. Citigroup-Analyst Mark Manduca sieht die Fluggesellschaft wegen des stetigen Ausbaus der Flugkapazitäten unter zunehmendem Preisdruck.