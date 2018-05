Börse in Frankfurt : Dax holt nach Verlusten wieder auf

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach zwei verlustreichen Vortagen wieder etwas Fahrt aufgenommen.

von dpa

25. Mai 2018, 10:09 Uhr

Für Entspannung sorge, dass Nordkorea trotz der Absage von US-Präsident Donald Trump an ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un noch immer an Verhandlungen interessiert sei, hieß es an der Börse.

Der Dax stieg im frühen Geschäft um 0,59 Prozent auf 12 930,91 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex in der abgelaufenen Woche ein Minus von rund 1,7 Prozent an. Es wäre der erste Wochenverlust seit März. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen umfasst, gewann am Freitag 0,64 Prozent auf 26 716,57 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,94 Prozent auf 2827,08 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent nach oben.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage überschaubar. Medigene-Aktien reagierten mit einem Minus von lediglich 0,6 Prozent auf 14,75 Euro auf die am Vorabend gemeldete Kapitalerhöhung - eigentlich kommen solche Schritte wegen der höheren Aktienzahl und der damit einhergehenden Gewinnverwässerung gemeinhin weniger gut an. Das Biotech-Unternehmen platzierte 2,23 Millionen neue Aktien für 14,50 Euro das Stück und nahm so rund 32 Millionen Euro ein. Händler sprachen angesichts des nur moderaten Kursverlusts von einer erfolgreichen Kapitalmaßnahme, die reibungslos über die Bühne gegangen sei.

Die Titel von Rocket Internet waren mit einem Kursabschlag von 2,9 Prozent das Schlusslicht im MDax. Als Grund für die Verluste wurde das schwache erste Quartal der Rocket-Beteiligung Global Fashion Group genannt.

An der SDax-Spitze standen aufgrund einer positiven Analystenbewertung die Papiere von VTG mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 53,30 Euro.

Mit einem Dividendenabschlag werden am Freitag folgende Aktien gehandelt: Deutsche Bank, Salzgitter, United Internet, SMA Solar und Indus Holding.