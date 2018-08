Börse in Frankfurt : Dax hängt fest - nächste Stufe im Zollstreit erreicht

Nach seiner jüngsten Stabilisierung hat sich der Dax am Donnerstag nur wenig bewegt. Der deutsche Leitindex lugte im frühen Handel kurz über die Marke von 12.400 Punkten, schaffte es aber erneut nicht, darüber zu bleiben. Gegen Mittag notierte er mit plus 0,02 Prozent bei 12.388,61 Zähler kaum verändert. Im bisherigen Wochenverlauf hat der Dax 1,5 Prozent dazugewonnen.

von dpa

23. August 2018, 11:59 Uhr

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem Washington am Donnerstag weitere Strafzölle für Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar in Kraft gesetzt hatte, schlug Peking umgehend zurück. Eine chinesische Delegation war zwar noch zu Gesprächen in Washington, wegweisende Entscheidungen wurden aber zunächst nicht erwartet.

Im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gab es Gewinne von 0,44 Prozent auf 26.799,83 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,79 Prozent auf 2959,62 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,15 Prozent.

Weiter im Blick standen die Papiere von Continental. Nach der Gewinnwarnung am Vortag und einem darauf folgenden Absturz von mehr als 13 Prozent senkten nun weitere Analysten ihre Kursziele für die Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers. Zuletzt verloren sie 2,4 Prozent und waren damit das Dax-Schlusslicht.