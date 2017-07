Börse in Frankfurt : Dax hält sich stabil

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Die Anleger hielten sich weiterhin zurück, was vor allem auch der gestarteten Berichtssaison jenseits des Atlantiks geschuldet sei, hieß es. Der deutsche Leitindex trat am Nachmittag mit plus 0,02 Prozent auf 12 644,33 Punkte auf der Stelle. Im Wochenverlauf dagegen liegt das Plus aktuell bei 2 Prozent.

Am Mittwoch hatten geldpolitisch beruhigende Signale für die Aktienmärkte von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen den Leitindex erstmals seit Ende Juni wieder über die Marke von 12 500 Punkten katapultiert. Die nun veröffentlichten Juni-Daten zur Kerninflation in den USA, die die Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, entsprach mit 1,7 Prozent den Erwartungen, während die Einzelhandelsumsätze im selben Zeitraum überraschend fielen. Auch diese Zahlen unterstützten die Erwartungen, dass die Fed weitere Zinserhöhungen nur sehr zögerlich vornehmen dürfte, hieß es seitens der Helaba.

Der MDax legte am letzten Handelstag der Woche um 0,19 Prozent auf 25 125,99 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um etwas deutlichere 0,34 Prozent auf 2296,23 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich indes prozentual nahezu unverändert.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 15:14 Uhr