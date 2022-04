Börse in Frankfurt : Dax grenzt nach US-Inflationsdaten Verlust weiter ein

Nach der Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus den USA hat der Dax am Dienstag sein Minus weiter reduziert. Zuletzt stand der deutsche Leitindex nur noch 0,16 Prozent tiefer auf 14.170 Punkten. Er war sehr schwach gestartet mit Kursen teils unter 13.900 Zählern.

Die Inflation kletterte in den Vereinigten Staaten auf das höchste Niveau seit mehr als 40 Jahren. Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach den Verbraucherpreisdaten nach, dies sorgte am Aktienmarkt für etwas Erleichterung. So notierte auch der MDax zuletzt nur noch 0,45 Prozent schwächer mit 30.434 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.