Börse in Frankfurt : Dax gönnt sich nach Erholung Atempause

Nach der deutlichen Erholung in der Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montagmorgen eine Auszeit genommen. Der Dax notierte am Vormittag 0,06 Prozent tiefer bei 14.403,83 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne legte um 0,13 Prozent auf 31.645,38 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte auf Freitagsniveau. In der Vorwoche hatte sich der Dax-Gewinn auf fast 6 Prozent summiert. Zuletzt hatte sich der deutsche Leitindex so von dem im Zuge des Ukraine-Krieges erreichten Zwischentief bei 12.438 Punkten wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.