Börse in Frankfurt : Dax gibt vor G20-Gipfel nach

Vor dem mit Spannung erwarteten G20-Gipfel an diesem Wochenende haben sich viele Anleger an die Seitenlinie zurückgezogen. Der Dax sank am Freitag bis zum Mittag um 0,50 Prozent auf 11.241,39 Punkte. Zeitweise fiel er gar mit 11.211 Zählern auf den tiefsten Stand der Woche zurück.

von dpa

30. November 2018, 12:23 Uhr

Im Fokus der Anleger steht auf dem Gipfel die Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Mit Russlands Präsident Wladimir Putin ging Trump angesichts der verschärften Ukraine-Krise bereits auf Konfrontationskurs und sagte ein Treffen ab. Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen verlor gar 1 Prozent auf 23 398,43 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte derweil lediglich 0,2 Prozent ein.

Ein Analyst nahm eine vorsichtige Haltung zu Daimler ein, was an der Börse mit einem Abschlag von 3 Prozent quittiert wurde. Bei den Stuttgartern trübten der Gegenwind aus China, Währungseffekte und hohe Kosten die mittelfristigen Aussichten, hieß es.

Unter Druck blieben auch Aktien der Deutschen Bank, die mit 8,025 Euro ein neues Rekordtief erreichten. Beim Geldhaus gehen die Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche weiter. Die tags zuvor begonnene Razzia sei am Freitag fortgesetzt worden, um weiteres Material zu sichten, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Derweil erholten sich Bayer-Papiere um 1,5 Prozent und gelangten an die Dax-Spitze. Unter anderem soll mehr als jede zehnte Stelle weltweit gestrichen werden, wie am Donnerstag bekannt geworden war.