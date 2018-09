Börse in Frankfurt : Dax gibt nach - Zinsentwicklung in den USA birgt Risiken

Kurz vor der Sitzung der US-Notenbank am Mittwochabend hat sich der deutsche Aktienmarkt kaum bewegt. Der Dax verlor am Nachmittag um 0,18 Prozent auf 12.352,92 Zähler.

von dpa

26. September 2018, 15:12 Uhr

Eine weitere Erhöhung der Leitzinsen durch die Fed gilt unter Börsianern als ausgemacht. Wichtig sind daher vor allem die Signale für den weiteren Kurs der Notenbank. Hohe Energie- und Ölpreise könnten die Inflation anheizen, außerdem läuft die Konjunktur in den USA weiterhin rund.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag mit 0,09 Prozent auf 26.072,06 Zähler im Minus. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg dagegen leicht um 0,17 Prozent auf 3425,41 Punkte.

Verkauft wurden erneut die Papiere des Automobilsektors und die der Zulieferer. Sie wurden wie schon am Dienstag wegen der Gewinnwarnung von BMW gemieden. Aktien von BMW, Daimler, Continental, Thyssenkrupp und Infineon verloren zwischen 0,9 und 2,1 Prozent ein. Mehrere Gewinnwarnungen aus der Branche lasten schwer auf der Stimmung der Anleger.

Der angekündigte Wechsel an der Spitze des Daimler-Konzerns - Entwicklungschef Ola Källenius wird Dieter Zetsche ablösen - bewegte den Kurs der Daimler-Aktie hingegen kaum. Auch im MDax gaben erneut die Papiere der Zulieferer Osram, Rheinmetall, Dürr und Schaeffler nach.

Im SDax der kleineren Börsentitel lagen die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA mit einem Plus von 3,6 Prozent vorn. Sie profitierten wie schon am Dienstag davon, dass nach 17 Jahren Planung die Vertiefung der Elbe nun beginnen kann. Damit könnten künftig noch größere Schiffe den Hafen anlaufen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,34 Prozent am Dienstag auf 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um um 0,09 Prozent auf 140,01 Punkte nach. Der Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 158,00 Punkte. Der Euro gab nach und notierte zuletzt mit 1,1735 US-Dollar. Am Dienstagnachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1777 US-Dollar festgesetzt.