Börse in Frankfurt : Dax gibt nach - Axel Springer nach Übernahmeofferte gefragt

Nach der jüngsten Erholungsrally haben es die Anleger am Mittwoch wieder ruhiger angehen lassen. Der deutsche Leitindex Dax sank bis zum Nachmittag um 0,52 Prozent auf 12.092,71 Punkte, nachdem er zuletzt in sechs Handelstagen zeitweise um über 5 Prozent angesprungen war.

von dpa

12. Juni 2019, 15:04 Uhr

Scharfe Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump im Handelskrieg gegen China hatten die Investoren wieder an die Risiken dieses Themas erinnert. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, büßte am Mittwoch 0,60 Prozent ein auf 25.283,13 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent abwärts.

Auf der Kurstafel steht Axel Springer klar im Fokus: Die Papiere des Medienkonzerns sprangen nach einem Übernahmeangebot des US-Finanzinvestors KKR um bis zu 13 Prozent auf 63,30 Euro an. Die Amerikaner wollen zusammen mit Großaktionärin Friede Springer und Vorstandschef Mathias Döpfner die Gesellschaft kontrollieren und bieten 63 Euro je Springer-Aktie in bar.

Aktien von Beiersdorf erreichten mit 107,10 Euro einen weiteren Höchststand. Mit Blick auf die Analystenmeinungen wird die Luft jedoch langsam dünn. Die meisten Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen. Auch Henkel waren am Mittwoch stark gefragt. Anders als Beiersdorf kommen sie jedoch vom tiefsten Niveau seit 2014. Papiere von Nordex profitierten mit einem Kursplus von mehr als 4 Prozent von der weiter starken Auftragslage.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,27 auf 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 144,26 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,06 Prozent auf 171,49 Punkte.

Ein Euro kostete zuletzt 1,1337 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs für den Euro am Dienstagnachmittag auf 1,1320 Dollar festgesetzt.