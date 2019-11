Börse in Frankfurt : Dax gibt Gewinne trotz besserer Stimmungsdaten teilweise ab

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag von positiv aufgenommenen Nachrichten zum US-chinesischen Handelsstreit profitiert. Allerdings bröckelten die Gewinne bis zum Mittag ein Stück weit ab.

Avatar_shz von dpa

25. November 2019, 12:34 Uhr

Weitere Anzeichen einer Stabilisierung der deutschen Wirtschaft ließen die Anleger eher kalt. Der Dax notierte gegen Mittag 0,42 Prozent im Plus bei 13.218,93 Punkten. Der MDax für mittelgroße Werte stieg um 0,46 Prozent auf 27.216,34 Zähler. Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,45 Prozent nach oben.

Im Dax stand Daimler mit plus 1,38 Prozent an der Spitze. Ein Analyst führte die Stärke auf Spekulationen zurück, dass ein strategischer Investor derzeit dabei sein könnte, eine Beteiligung an den Stuttgartern aufzubauen. Den Anstoß dazu habe am vergangenen Freitag wohl eine Mitteilung gegeben, wonach die britische Großbank HSBC als möglicher Mittelsmann Zugriff auf 5 Prozent der Stimmrechte habe.

Im MDax für mittelgroße Werte landeten Papiere vom Modekonzern Hugo Boss mit einem Aufschlag von 2,07 Prozent auf dem ersten Platz. Ebenfalls weiter vorne befand sich der Zulieferer Hella, für den die Privatbank Hauck und Aufhäuser eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte.

Im Nebenwerteindex SDax war der Zulieferer Schaeffler mit einem Zuwachs von 3,31 Prozent zweitgrößter Favorit. Auf dem drittletzten Platz standen die Papiere von Borussia Dortmund mit einem Minus von 1,70 Prozent.

Der Ökostromerzeuger Encavis hat mit seinen neuen Geschäftszahlen trotz Umsatz- und Gewinnwachstums ebenfalls wenig Begeisterung unter seinen Anlegern hervorgerufen. Ein Händler monierte, dass unerwartet hohe Steueraufwendungen zuletzt etwas auf den Gewinn je Aktie gedrückt hätten. Zugleich wurden die Ergebnisse von anderer Seite als solide und den Erwartungen entsprechend bezeichnet. Die Aktie gab dennoch leicht um gut 1 Prozent nach.