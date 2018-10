Börse in Frankfurt : Dax gibt Gewinne größtenteils wieder ab

Der Erholung am deutschen Aktienmarkt könnte Freitag wieder etwas die Luft ausgehen. Lag der Dax im frühen Handel noch mit 1,3 Prozent im Plus, so ist dieser Zugewinn gegen Mittag auf 0,52 Prozent zusammengeschmolzen, so dass der Index jetzt bei 11 599,78 Punkten steht.

von dpa

12. Oktober 2018, 12:31 Uhr

Im Verlauf dieser düsteren Börsenwoche zeichnet sich ein Verlust von mehr als vier Prozent ab. Der Dax droht, auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017 ins Wochenende zu gehen.

Händlern zufolge dürfte nun die Reaktion an der Wall Street auf die zuletzt hohen Einbußen über den Wochenausgang entscheiden. Gespannt blicken Anleger vor allem auf die beginnende Berichtssaison. Im- und Exportpreise aus den USA könnten ebenfalls einen Blick wert sein wegen der Inflationserwartungen und der Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, rückte am Freitag um 0,65 Prozent auf 23 941,35 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,59 Prozent auf 3228,21 Punkte.

Mit Blick auf die kommenden Wochen rechnet Aktienstratege Manfred Bucher von der BayernLB mit einer Erholung der Aktienkurse. Die Börsen hätten zuletzt ein schwächeres globales Umfeld eingepreist, während die Konjunktur in den USA jedoch weiter robust sei. Zudem dürften die Zinserhöhungen in den USA moderat ausfallen. Sorgen um steigende US-Zinsen hatten die Aktienmärkte zuletzt belastet.

Positiv verläuft bislang der Börsengang der Knorr-Bremse AG. In einem turbulenten Marktumfeld hat der Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge den Gang auf das Börsenparkett gewagt. Die Papiere kosteten zuletzt knapp 82 Euro und lagen somit über ihrem Ausgabepreis von 80 Euro.