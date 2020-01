Börse in Frankfurt : Dax gewinnt zum Handelsauftakt leicht hinzu

Der Dax hat zu Wochenbeginn leicht hinzugewonnen und sich damit dem zwei Jahre alten Rekordstand genähert.

13. Januar 2020, 09:33 Uhr

Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,22 Prozent auf 13.513,20 Punkte leicht zu. Damit ist der Höchststand bei knapp 13.600 Zählern in Reichweite.

Gleiches gilt für den MDax der mittelgroßen Börsentitel, der am Morgen um 0,30 Prozent auf 28.556,57 Punkte zulegte. An der Wall Street war der Dow-Jones-Index am Freitag zwar auf ein neues Rekordhoch jenseits von 29.000 Punkten gestiegen, drehte anschließend jedoch ins Minus.