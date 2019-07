Börse in Frankfurt : Dax geht weiter in die Knie - SAP belastet

Triste Exportdaten aus Japan und enttäuschende Quartalszahlen von SAP haben am Donnerstag die Stimmung der Anleger getrübt. Am Ende verlor der Dax 0,92 Prozent und landete bei 12.227,85 Punkten.

von dpa

18. Juli 2019, 18:06 Uhr

Damit knüpfte der deutsche Leitindex an seine schwache Vortagsentwicklung an - der vorangegangene Erholungsversuch ist damit erst einmal verpufft. Der MDax, in dem sich die mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen versammeln, sank um 0,74 Prozent auf 25.736,98 Punkte.