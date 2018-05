Börse in Frankfurt : Dax geht mit Aufschwung ins Wochenende

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag wieder in Kauflaune gezeigt. Die US-Arbeitsmarktdaten wurden als uneinheitlich angesehen und lieferten dem Markt nur wenig Impulse.

von dpa

04. Mai 2018, 18:12 Uhr

Nach dem Rückschlag am Vortag demonstrierte der Dax nachmittags im Sog einer festen Wall Street wieder Stärke und eroberte letztlich die Marke von 12.800 Punkten zurück. Der Leitindex schloss mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 12.819,60 Punkten und damit auf seinem Tageshoch. Daraus resultierte ein Wochengewinn von knapp 2 Prozent.

Der MDax rückte am Freitag um 0,56 Prozent auf 26.379,85 Punkte vor. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,22 Prozent auf 2696,95 Punkte zu.

Aus Unternehmenssicht standen die Quartalszahlen von BASF und BMW im Fokus. Sowohl der Chemiekonzern als auch der Münchner Autobauer hatten zum Jahresauftakt unter der Eurostärke gelitten. Beide behielten aber ihre Jahresziele bei. Während die BASF-Aktien jedoch um rund 1,3 Prozent zulegten, büßten die BMW-Papiere knapp 0,7 Prozent ein.

Zudem informierten noch einige weitere Unternehmen aus dem MDax, dem TecDax und dem SDax über ihren Geschäftsverlauf zum Jahresauftakt. Um 7,5 Prozent ging es dabei für die Anteile des Spezialchemieunternehmens Lanxess nach oben und damit an die Spitze des MDax. Im ersten Quartal waren Umsatz und Gewinn gestiegen, zudem hob das Unternehmen seine Jahresziele an.

Mit einem Plus von 5,5 Prozent profitierten zudem die Aktien von Rheinmetall vom Quartalsbericht des Autozulieferers und Rüstungskonzerns. Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich war zwar ebenfalls mit Schwung ins neue Jahr gestartet, doch Analysten monierten die bereits recht hohe Bewertung der Aktien. Die Anteile zählten mit einem Minus von rund 1,7 Prozent zu den MDax-Schlusslichtern.

Die Papiere von Pfeiffer Vaccum setzten ihre rasante Rally fort und gewannen als stärkster TecDax-Wert - wie bereits am Vortag - erneut mehr als 10 Prozent an Wert hinzu. Der Vakuumpumpen-Herstellers hatte am Donnerstag starke Quartalszahlen ausgewiesen.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,61 Prozent auf 3550,59 Punkte. Der Pariser CAC 40 rückte um rund ein Viertel Prozent vor. Der Londoner FTSE 100 kletterte um knapp 0,9 Prozent nach oben. In den USA stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss knapp 1 Prozent im Plus.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,38 Prozent am Vortag auf 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 140,09 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,06 Prozent auf 159,08 Punkte. Der Kurs des Euro hielt sich weiter unter der Marke von 1,20 US-Dollar. Zuletzt wurde er bei 1,1939 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1969 Dollar festgesetzt.