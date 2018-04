Börse in Frankfurt : Dax folgt negativen Vorgaben

Ein Kursrutsch an den Überseebörsen zieht zur Wochenmitte den deutschen Aktienmarkt nach unten.

von dpa

25. April 2018, 09:40 Uhr

Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,76 Prozent auf 12.455,73 Punkte, nachdem die Wall Street am Vorabend in New York um mehr als 1,7 Prozent abgerutscht war. Der EuroStoxx folgte dem nun mit ähnlich hohen Abgaben wie der Dax.

Befeuert wird die Negativspirale von Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der bei seinem Treffen mit dem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron neue Drohungen an den Iran richtete - und so Sorgen um das bisherige Atomabkommen hervorrief.

In der zweiten deutschen Börsenreihe waren die Verluste noch etwas größer: Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel um 0,99 Prozent auf 25.748,91 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax büßte sogar 1,22 Prozent auf 2594,67 Punkte ein.