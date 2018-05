Konzern steigert Umsatz : Dax fällt wieder unter 12 900 Punkte

Der Dax hat am Dienstag die Marke von 13.000 Punkten zunächst aus den Augen verloren. Mit zuletzt minus 0,46 Prozent auf 12.888,18 Punkten rutschte der deutsche Leitindex auch wieder unter die am Vortag noch deutlich übersprungene Marke von 12.900 Punkten. Vor dem Feiertag am Donnerstag sind der Dienstag und Mittwoch noch einmal wichtige Tage in der Berichtssaison.

von dpa

08. Mai 2018, 12:13 Uhr

Der weiter nachgebende Euro half dem Dax am Dienstag nicht. Denn zusammen mit einem in den vergangenen Tagen gestiegenen Ölpreis baue sich für die Eurozone nun Inflationsdruck auf, der auch am deutschen Aktienmarkt bald wachsende Zinssorgen auslösen könnte, analysierte Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets die Lage.

Der MDax gab gegen Mittag um 0,25 Prozent auf 26.617,37 Punkte nach. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,68 Prozent runter auf 2735,51 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,40 Prozent schwächer bei 3550,01 Punkten.

Unter den Aktien der Unternehmen, die mit Quartalsbilanzen im Fokus stehen, ragten im Dax die der Deutschen Post besonders negativ hervor. Sie verloren am Index-Ende gut 6 Prozent. «Die Ergebnisse des Logistikers enttäuschen durch die Bank», sagte ein Börsianer. An der Dax-Spitze verteuerten sich dagegen die Anteile von Beiersdorf nach Zahlen um mehr als 2 Prozent. Der Konsumgüterkonzern bekam zum Jahresauftakt erneut Rückenwind von seiner Klebstofftochter Tesa.

Aus dem Dax standen zudem mit Geschäftszahlen die Aktien des Rückversicherers Munich Re, des Versorgers Eon und des Autozulieferers Continental im Blick. Continental rückten leicht vor, die andern beiden gaben nach.

Im MDax sackten die Aktien des Medienkonzerns Axel Springer nach dem Quartalsbericht um 5 Prozent ab. Für die Papiere von Zalando ging es als Topwert im MDax nach Zahlen um mehr als dreieinhalb Prozent hoch.