Börse in Frankfurt : Dax fällt unter 14.000 Punkte

Vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA hat der Druck auf den deutschen Aktienmarkt am Dienstag deutlich zugenommen. Der Dax rutschte gleich zur Eröffnung erstmals seit Mitte März wieder unter die runde Marke von 14.000 Punkten.

Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 1,91 Prozent auf 13.922 Punkte. In der Vorwoche hatte er sich noch knapp über der runden Marke halten können. Der MDax gab in der ersten Handelsstunde um 1,37 Prozent auf 30.154 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,8 Prozent. Am Vortag war bereits in den USA der Ausverkauf der Technologie-Wer...

