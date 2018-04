Börse in Frankfurt : Dax fällt leicht: Conti-Gewinnwarnung weckt Sorgen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind nach schwachen Signalen aus der Autobranche vorsichtig geworden. So musste der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental wegen des Gegenwinds durch den starken Euro in der Reifensparte seine Gewinnerwartungen zurechtstutzen.

von dpa

18. April 2018, 15:04 Uhr

Die Papiere der Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen gerieten ebenfalls unter Druck. Der Dax gab bis zum Nachmittag um 0,13 Prozent auf 12.569,66 Punkte nach. Zuletzt hatte er sich kräftig erholt. Der Index der mittelgroßen Werte MDax gewann hingegen 0,27 Prozent auf 25.964,87 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,13 Prozent auf 2653,07 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls moderat zu.

Während Continental mit einem Minus von fast 4 das Schlusslicht im Dax war, knüpften die Papiere des Versorgers RWE mit einem Plus von fast 2 Prozent an ihre jüngste Erholung an.

Aurubis-Aktien kletterten mit plus 7,82 Prozent an die MDax-Spitze, nachdem die Papiere der Kupferhütte die von Charttechnikern viel beachtete 200-Tage-Linie zurückerobern konnten, die als Indikation für den längerfristigen Trend gilt. Der Durchbruch des Aktienkurses von unten nach oben wird als Kaufsignal gewertet.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,35 Prozent am Vortag auf 0,33 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 140,30 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,14 Prozent auf 159,17 Punkte. Der Euro näherte sich nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag wieder der Marke von 1,24 US-Dollar. Zuletzt kostete ein Euro 1,2390 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2357 Dollar festgesetzt.