Börse in Frankfurt : Dax etwas schwächer nach Erholungsrally

Der Dax hat nach seiner fulminanten Erholungsrally vom Vortag am Donnerstag etwas schwächer eröffnet.

In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,82 Prozent auf 13.734,81 Punkte - am Mittwoch hatte er knapp acht Prozent höher geschlossen. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstagmorgen um 0,56 Prozent auf 29.876,48 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,81 Prozent auf 3735,39 Zähler. Auch...

