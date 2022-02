Börse in Frankfurt : Dax etwas höher - Anleger bleiben aber nervös

Nach dem Rückschlag des Dax am Vortag sorgt der US-Internetriese Amazon am Freitag für etwas bessere Stimmung am deutschen Aktienmarkt.

Damit setzen sich die zuletzt deutlichen Schwankungen in einem nervösen Börsenumfeld fort. Im frühen Handel gewann der Dax 0,16 Prozent auf 15.393 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Titel rückte um 0,49 Prozent auf 33.836 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann ein halbes Prozent. Neben Spekulationen über das Tempo der geldpol...

