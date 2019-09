Börse in Frankfurt : Dax etabliert sich über 12.400 Punkten

Der Dax hat sich mit einem moderaten Kursplus über der Marke von 12.400 Punkten festgesetzt. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 0,35 Prozent auf 12.432,81 Punkte.

19. September 2019, 15:01 Uhr

Die Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Vorabend hatten Marktteilnehmer erwartet. Weitere Zinssenkungen stellte Fed-Chef Jerome Powell nicht konkret in Aussicht, was als Hinweis auf die nach wie vor robuste Situation der US-Wirtschaft verstanden wurde.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte legte um 0,30 Prozent auf 26.026,38 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,54 Prozent vor.

Halbjahreszahlen gab es von Rocket Internet. Händler urteilten, die Resultate des Start-up-Investors hätten die Erwartungen übertroffen. Zuletzt sanken Rocket um 0,3 Prozent.

Die Aktien von Hellofresh trieb ein optimistischer Analystenkommentar an. Die Papiere des Kochboxen-Anbieters, der einst von Rocket Internet an die Börse gebracht wurde, gewannen an der SDax-Spitze mehr als 6 Prozent.

Schlusslicht im Leitindex mit minus 2,9 Prozent waren Lufthansa. Nachdem nun mit Morgan Stanley ein weiteres Analysehaus eine ehemals positive Haltung aufgab, schwinden bei der Fluggesellschaft die Optimisten.

Unter den Nebenwerten enttäuschte die Bauer AG mit einer Senkung der Gewinnprognose die Anleger. Die Papiere des Bau- und Maschinenbau-Unternehmens rutschten um 20 Prozent in den Keller.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,50 Prozent am Vortag auf minus 0,49 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,08 Prozent auf 145,55 Punkte. Der Bund-Future notierte mit plus 0,01 Prozent auf 173,20 Zähler. Der Euro verzeichnete Kursgewinne. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1066 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1053 Dollar festgesetzt.