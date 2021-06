Börse in Frankfurt : Dax erlahmt zum Wochenausklang - Adidas stark

Dem Dax ist vor dem Wochenende etwas die Luft ausgegangen.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex schloss am Freitag leicht mit 0,12 Prozent im Plus bei 15.607,97 Punkten. Für die von starken Schwankungen geprägte Börsenwoche stand ein Gewinn von gut einem Prozent zu Buche. Für einen Angriff auf das Rekordhoch bei gut 15.800 Zählern reichte es zuletzt jedoch nicht mehr. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte schlug sich et...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.