Börse in Frankfurt : Dax-Erholung stockt

Der Dax hat seinen Erholungskurs vom Wochenbeginn stoppen müssen. Der deutsche Leitindex schwankte um seinen Schlusskurs vom Montag und notierte gegen Mittag 0,38 Prozent tiefer bei 11.292,77 Punkten.

von dpa

30. Oktober 2018, 12:27 Uhr

Die Anleger mussten eine Flut von Quartalszahlen verarbeiten. Etwas Unterstützung kam aus Übersee. Insbesondere an den zuletzt gebeutelten chinesischen Festlandbörsen ging es kräftig bergauf.

Der MDax, in dem die Aktien der mittelgroßen Unternehmen notiert sind, sank um 0,54 Prozent auf 23.584,93 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,33 Prozent auf 3144,41 Zähler.

Im Dax eroberte Volkswagen mit einem Kursplus von knapp vier Prozent den Spitzenplatz. Dem Autobauer machten im abgelaufenen Quartal zwar die Einführung neuer Abgastest-Standards und eine Geldbuße in der Diesel-Affäre zu schaffen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ging allerdings weniger stark zurück als von Analysten befürchtet.

Die Titel des Dax-Neulings Wirecard gewannen fast ein Prozent. Der Zahlungsdienstleister ist etwas schneller gewachsen als am Markt erwartet. Die Deutsche Börse hatte am Vorabend Zahlen vorgelegt. Der Marktbetreiber profitierte weiter von der Unsicherheit an den Finanzmärkten. Dennoch rutschten die Papiere zuletzt mit rund einem halben Prozent ins Minus.

Die Lufthansa landete mit einem Kursrutsch von knapp acht Prozent am Dax-Ende. Beobachter werteten das bereinigte operative Ergebnis des dritten Quartals als Enttäuschung. Für die Beiersdorf-Aktien ging es um rund drei Prozent nach unten.