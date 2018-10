Börse in Frankfurt : Dax-Erholung geht weiter

Der Dax hat sich am Mittwochmorgen weiter von seinem zu Wochenbeginn markierten jüngsten Tief erholt. In den ersten Minuten nach der Eröffnung stieg der Leitindex um 0,42 Prozent auf 11.826,07 Punkte.

von dpa

17. Oktober 2018, 09:22 Uhr

Zu schaffen machte Anlegern aber eine Gewinnwarnung von Fresenius Medical Care (FMC). Die Aktien des Dialysespezialisten brachen um mehr als 12 Prozent ein, die der Mutter Fresenius SE verloren mehr als 8 Prozent.

Noch am Montagvormittag war der Dax mit 11 459 Punkten auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 abgesackt, bevor eine Erholung einsetzte. Vor allem kräftige Gewinne an der Wall Street treiben nun weiter an. Überzeugende Quartalszahlen und höhere Gewinnziele großer US-Konzerne zum Beginn der Berichtssaison haben die Anleger dort wieder mutiger gemacht.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Mittwoch 0,69 Prozent auf 24.612,68 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,59 Prozent hoch.