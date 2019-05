Börse in Frankfurt : Dax erholt sich etwas von Vortagesrutsch

Der Dax hat sich am Dienstag etwas von seinen zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,19 Prozent auf 12.309,69 Punkte zu.

von dpa

07. Mai 2019, 10:16 Uhr

Am Montag hatte der von US-Präsident Donald Trump neu angefachte Handelszwist mit China die jüngste Kurs-Rally jäh beendet. Die Ankündigung weiterer Sonderzölle löste weltweit Sorgen vor einer neuen Eskalation des Konflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften aus. Nun aber nahmen die Anleger erleichtert zur Kenntnis, dass der chinesische Vizepremier Liu He trotzdem wie geplant die Delegation seines Landes bei den in Washington geplanten Handelsgesprächen anführt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Dienstag um 0,72 Prozent auf 25.844,00 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte nur moderat zu.

Hierzulande nahm die Berichtssaison der Unternehmen mit allein vier Dax-Konzernen wieder Fahrt auf. Für ein positives Ausrufezeichen sorgte Vonovia: Steigende Mieten und die Zukäufe im Ausland bescherten Deutschlands größten Immobilienkonzern im Auftaktquartal deutlich mehr Gewinn. Die Aktien zogen unter den Favoriten im Dax um rund 3 Prozent an. Der Chipkonzern Infineon schlug sich zwischen Januar und Ende März in einem schwierigen Marktumfeld etwas besser als erwartet. Die Papiere lagen fast 1 Prozent im Plus.

Der Autobauer BMW war in seinem Kerngeschäft wegen der Milliardenrückstellung für eine drohende Kartellstrafe der Europäischen Union in die roten Zahlen gerutscht. Damit fielen die Anteilsscheine um fast 1 Prozent. Derweil fiel das bereinigte operative Ergebnis von Henkel im ersten Quartal etwas stärker als von Analysten gedacht. Die Aktien sackten am Dax-Ende um mehr als 3 Prozent ab.

Unter den MDax-Werten reagierten die Aktien des Medienhauses Axel Springer und des weltweit viertgrößten Rückversicherers Hannover Rück positiv auf die jüngsten Geschäftszahlen. Der Spezialchemiekonzern Evonik erfreute die Anleger mit einem angehobenen Jahresausblick.