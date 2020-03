Börse in Frankfurt : Dax dreht wieder ins Minus - Notpaket der EZB stützt kurz

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag wie so oft in den vergangenen Wochen in sich zusammengefallen.

Avatar_shz von dpa

19. März 2020, 11:57 Uhr

Ein weiteres Notpaket der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Linderung der Folgen des Coronavirus konnte die Märkte nicht überzeugen. Der Dax gab um 0,7 Prozent auf 8383,70 Punkte nach.

Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie des Coronavirus hat die EZB in der Nacht ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt. Es soll dabei um Wertpapiere der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft gehen. «Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln», schrieb EZB-Chefin Christine Lagarde auf Twitter.

Börsianer äußerten sich zurückhaltend zum Vorgehen der EZB. «Die Wirkung der Maßnahmen bleibt abzuwarten», sagte Volkswirt Stefan Kipar von der Bayerischen Landesbank. Zwar habe die EZB ein «großes Sicherheitsnetz eingezogen». Voraussetzung für nachhaltig stabile Märkte seien aber positive Nachrichten über die Entwicklung der Zahlen der vom Coronavirus Infizierten.

Ähnlich sahen es die Ökonomen der Commerzbank: Die Maßnahmen der EZB würden zwar die Anleihen der hoch verschuldeten Staaten der Eurozone stützen. «Allerdings würde man die EZB überfordern, wenn man erwartete, sie könnte den Kursrutsch an den Aktienmärkten nachhaltig beenden. Dafür müsste sich wohl erst ein Abebben der Corona-Epidemie abzeichnen», hieß es in einem Marktkommentar.

Seit Beginn des Crashs an den Börsen Ende Februar ist der Dax um mehr als 5000 Punkte oder fast 40 Prozent eingebrochen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, der zum Erliegen kommende Transport und Verkehr sowie die Schließung von Produktionsstätten lasteten immer schwerer auf den Kursen. Die rasche Ausbreitung des Virus hatte zuletzt enorme Kursausschläge an den Finanzmärkten zur Folge. Viele große Investoren sahen sich wegen der rasch und stark zunehmenden Schwankungen quasi gezwungen, risikobehaftete Anlagen wie Aktien zu veräußern. Das hatte den Abwärtsdruck noch verstärkt.

Das Coronavirus hinterlässt tiefe Spuren in der Konjunktur: Das vom Ifo Institut ermittelte Geschäftsklima in deutschen Unternehmen hat sich im März so stark eingetrübt wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.

Zu den Gewinnern im Dax zählten am Donnerstag solche Papiere, die zuletzt besonders stark unter der Corona-Krise gelitten hatten: MTU Aero Engines, Deutsche Post, Adidas, Lufthansa und Deutsche Bank erholten sich um bis zu sechs Prozent. Die Lufthansa streicht das Flugprogramm wegen der Coronakrise noch stärker zusammen als bisher bekannt. Im MDax erholten sich Airbus-Aktien um fast acht Prozent