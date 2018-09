Börse in Frankfurt : Dax dreht ins Plus

Der Dax hat anfängliche Verluste am Nachmittag wieder mehr als aufgeholt. Nach einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am Vorabend war der deutsche Leitindex um knapp ein Prozent gefallen, hat diese Scharte anschließend aber wieder ausgewetzt.

von dpa

27. September 2018, 15:22 Uhr

Zuletzt lag er mit 0,35 Prozent im Plus bei 12.429,60 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab dagegen um 0,28 Prozent auf 26.105,95 Zähler leicht nach. Der EuroStoxx 50 lag wie der Dax im Plus.

Papiere von Thyssenkrupp zogen an der Dax-Spitze um 7,5 Prozent an, in die Höhe getrieben von einer Kreisemeldung über eine geplante Aufspaltung des Industriekonzerns in zwei Teile. Anleger setzten darauf, dass die beiden neuen, getrennten Einheiten an der Börse mehr wert sein dürften als bislang im Verbund. Seit längerem wird darüber spekuliert, dass sich der Konzern neu aufstellt, angetrieben auch durch den zunehmenden Einfluss sogenannter aktivistischer Investoren.

Papiere der Lufthansa fielen auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten. Eine Abstufung durch das Investmenthaus Kepler Cheuvreux drückte den Kurs um 3,7 Prozent an das Dax-Ende.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,35 Prozent am Mittwoch auf 0,33 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 140,13 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,12 Prozent auf 158,27 Punkte nach. Der Euro gab nach und notierte zuletzt mit 1,1684 US-Dollar. Am Mittwochnachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1737 US-Dollar festgesetzt.