Börse in Frankfurt : Dax bleibt vor US-Arbeitsmarktbericht angeschlagen

Der Dax hat am Freitag seine Verluste vom Vortag ausgeweitet. Nachrichten vom US-Internetriesen Amazon stützten nur im frühen Handel. Vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Nachmittag herrscht Zurückhaltung. Die Schwankungen halten an.

Gegen Mittag stand der Dax ein Prozent tiefer bei 15.215 Punkten. Seit seinem Zwischenhoch zur Wochenmitte hat er mehr als 500 Punkte verloren. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Minus von 0,7 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Titel gab am Freitag um 0,87 Prozent auf 33.351 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone verlor rund 0,8...

