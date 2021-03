Börse in Frankfurt : Dax bleibt knapp unter Rekord

Trotz Rückenwinds von der Wall Street und gutem Geschäftsklima in Deutschland hat es der Dax nicht ganz an das jüngste Rekordhoch heran geschafft.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex gewann in der Spitze ein Prozent auf 14.776 Punkte. Seine Bestmarke aus der Vorwoche liegt bei 14.804 Punkten. Der MDax stieg am Freitag um fast ein Prozent auf 31.615 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte gut ein halbes Prozent zu. An der Spitze der Indizes aus der Dax-Familie fanden sich mit Delivery Hero, Shop...

