Börse in Frankfurt : Dax begibt sich wieder auf Erholungskurs

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Bereits am Morgen hatte der Leitindex spürbar zugelegt und seine Gewinne am Nachmittag mit dem US-Börsenstart und einem leicht schwächelnden Euro noch etwas weiter ausgebaut. Finanzwerte zählten dabei zu den Favoriten am deutschen Markt.

Mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 12 165,12 Zähler ging der Dax schließlich aus dem Handel. Noch in der Vorwoche hatte er, beeinträchtigt von der Risikoscheu der Anleger wegen des Nordkorea-Konflikts, mehr als zwei Prozent eingebüßt. Dabei war er erstmals wieder seit April kurzzeitig unter die 12 000-Punkte-Schwelle gefallen.

In der zweiten Börsenreihe ging es zu Wochenbeginn ebenfalls deutlich nach oben: Der MDax stieg um 1,23 Prozent auf 24 792,83 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,73 Prozent auf 2256,87 Zähler vor. Der Kurs des Euro sank wieder unter 1,18 US-Dollar.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 18:00 Uhr