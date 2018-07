Börse in Frankfurt : Dax beendet Handel leicht im Minus

Der Dax hat an diesem Mittwoch seine frühen Verluste größtenteils wieder wettgemacht. Stützend wirkte dabei der leicht schwächelnde Eurokurs, der Exporte in Länder außerhalb der Eurozone begünstigen kann. Kurzzeitig schaffte es der deutsche Leitindex sogar in positives Terrain.

von dpa

04. Juli 2018, 18:15 Uhr

Angesichts des fehlenden Rückenwinds von den Übersee-Börsen konnte der Leitindex seine Gewinne aber nicht behaupten: Mit einem Minus von 0,26 Prozent bei 12 317,61 Punkten ging er aus dem Tag.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,82 Prozent auf 25 664,07 Punkte nach unten, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,26 Prozent auf 2698,24 Zähler verlor. Europaweit bot sich hingegen kein so klares Bild: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,17 Prozent auf 3412,03 Punkte. In Paris wurden ebenfalls moderate Gewinne verzeichnet, während die Kurse in London überwiegend nachgaben. In den USA blieben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

Im Dax zählten die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon mit einem Minus von fast 2 Prozent zu den größten Verlierern. Dass der US-Chiphersteller Micron laut einem Konkurrenten viele seiner Produkte vorerst nicht mehr nach China verkaufen darf, sorge auch hierzulande für eine negative Branchenstimmung, sagte ein Händler.

Um 4 Prozent ging es nach einem negativen Kommentar der Credit Suisse für FMC abwärts. Die schweizerische Bank rechnet mit steigendem Lohndruck in Nordamerika, wo der Dialysespezialist mehr als zwei Drittel seiner Umsätze erwirtschaftet.

Im MDax rückten die Anteile von CTS Eventim, die der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) und von Ceconomy in den Blick der Anleger. Die Papiere des Ticketvermarkters CTS litten unter kritischen Analystenkommentaren und büßten fast 7 Prozent ein. Die Anteile von pbb hingegen stiegen nach der Anhebung des Ziels für das Jahresergebnis um knapp 1 Prozent. Zeitweise hatten sie sogar um etwas mehr als 4 Prozent gewonnen. Ceconomy büßten etwas mehr als 3 Prozent ein, nachdem Gerüchte über ein Kaufinteresse der Tochter Mediamarkt-Saturn an der türkischen Teknosa die Runde machten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 141,58 Punkte. Der Bund-Future sank zuletzt um 0,07 Prozent auf 162,60 Punkte. Der Euro fiel bis zum frühen Abend auf 1,1618 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1642 (Dienstag: 1,1665) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8590 (0,8573) Euro.