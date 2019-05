Börse in Frankfurt : Dax auf Talfahrt - Zahlreiche Sorgen verschrecken Anleger

Der Dax hat am Montag nach einer starken Vorwoche deutlich nachgegeben. Der seit Monaten steigende Ölpreis sowie der Iran-Konflikt drückten bei Anlegern auf die Stimmung.

von dpa

20. Mai 2019, 15:26 Uhr

Zudem bereiteten die anstehenden Europa-Wahlen Sorgen und der fortgesetzte Handelsstreit steuerte ebenfalls erheblich zur Unsicherheit bei. Die negativen Folgen spüren inzwischen auch europäische Firmen. Mehr als jedes dritte in China tätige EU-Unternehmen wird laut einer Mitgliederbefragung der EU-Handelskammer in Peking davon negativ beeinflusst.

Bis zum Nachmittag büßte der Dax 1,70 Prozent auf 12.031,01 Punkte ein, womit sich der Leitindex aber noch stabil über der wichtigen Marke von 12.000 Punkten zeigte. Der MDax verlor 1,22 Prozent auf 25.477,70 Zähler und der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, sackte um 1,62 Prozent ab.

Unternehmensseitig rückten insbesondere die Aktien von Infineon mit minus 4,6 Prozent in den Blick. Der Chiphersteller liefert vorerst keine in den USA hergestellten Produkte mehr an Huawei, nachdem die USA den chinesischen Mobilfunkanbieter auf eine schwarze Liste gesetzt haben. Berichte, wonach Infineon sogar sämtliche Chip-Lieferungen an den chinesischen Konzern eingestellt habe, bestätigte ein Sprecher ausdrücklich nicht. Dem Abwärtssog in der Technologie-Branche, die mit minus 2,5 Prozent das Schlusslicht unter den europäischen Sektoren bildete, konnten sich auch die Siltronic-Aktien nicht entziehen. Sie büßten am MDax-Ende 6,1 Prozent ein.

Eine Studie der Schweizer Bank UBS drückte die Anteile der Deutschen Bank auf ein neues Rekordtief knapp über 6,60 Euro. Wegen des weiter niedrigen Zinsniveaus und der deswegen wohl fortgesetzten Ertragsflaute kappte der Experte daher seine Gewinnschätzungen deutlich.

Wirecard indes legten als Spitzenwert im Dax um 2,5 Prozent zu. Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank gab Auftrieb.

Im MDax zog der Quartalsbericht des Wohnimmobilienkonzerns Grand City Properties Aufmerksamkeit auf sich. Nach bekräftigten Jahreszielen legten die Papiere zuletzt um 1,4 Prozent zu. Favorit im Index der mittelgroßen Werte indes waren die Papiere von Qiagen mit plus 2,6 Prozent. Die Zulassung eines Testgeräts in den USA beflügelte die Aktien des Gendiagnostik-Spezialisten. Dabei handelt es sich um ein molekulardiagnostisches Gerät zur Beurteilung von Infektionen und anderen Krankheiten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,17 Prozent am Freitag auf minus 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 143,48 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,05 Prozent auf 167,01 Punkte nach. Der Euro hielt sich weiter unter der Marke von 1,12 US-Dollar und kostete am Montagnachmittag 1,1160 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1172 Dollar festgesetzt.