Börse in Frankfurt : Dax-Anleger von Iran-Vergeltung nur vorübergehend beunruhigt

Ein iranischer Vergeltungsangriff gegen die USA hat dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nur einen vorübergehenden Dämpfer verpasst.

Avatar_shz von dpa

08. Januar 2020, 15:12 Uhr

In den Anfangsminuten war der Dax zwar um fast ein Prozent in Richtung der Marke von 13.000 Punkten gefallen, dann aber holte er auf und schaffte es zeitweise sogar klar ins Plus. Zuletzt pendelte er sich mit 13.234,10 Punkten in etwa auf Vortagsniveau ein. Dies entsprach einem Zugewinn von 0,05 Prozent.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten stand am Nachmittag mit 28.246,50 Punkten leicht mit 0,14 Prozent im Minus ein. Gleiches galt für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx mit 3755,84 Zählern. In New York steuerte das Wall-Street-Kursbarometer Dow Jones Industrial derweil auf moderate Verluste zu.

Aktienseitig sorgte Varta mit einem Kurseinbruch um 19 Prozent für Aufsehen. Eine Commerzbank-Studie, in der Konkurrenzdruck für den Batteriehersteller thematisiert wurde, trübte die Stimmung der eigentlich Rekorde gewöhnten Anleger.

Unter den größeren Gewinnern waren im Dax die 1,2 Prozent höheren Covestro-Aktien nach einer Hochstufung durch die Credit Suisse. Unter den Nebenwerten fielen Deutsche Euroshop im SDax mit einem Kursrutsch um 6,6 Prozent negativ auf. Hier belasteten angekündigte Bewertungsverluste im abgelaufenen Geschäftsjahr die Kurse.

Besser erging es im Kleinwerte-Index den Aktien von SMA Solar, die 3,6 Prozent gewannen. Mit einem neuen Kursziel von mehr als 41 Euro sieht das Bankhaus Metzler noch Luft nach oben für die Aktie.

Der Euro hat am Mittwoch etwas nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1120 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1172 Dollar festgesetzt.

Die zuletzt wegen des Iran-Konflikts als sicherer Hafen angesteuerten Staatsanleihen standen am Mittwoch nicht mehr so stark im Fokus der Anleger. Die Umlaufrendite verharrte auf minus 0,29 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 144,18 Punkte. Der Bund-Future gab knapp um 0,05 Prozent auf 171,90 Punkte nach.