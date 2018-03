Börse in Frankfurt : Dax-Anleger setzen auf Entspannung im US-Handelskonflikt

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag auf eine Entspannung im Handelskonflikt mit den USA gesetzt. Der Dax knüpfte an seine jüngste Erholung an und schloss mit 12 355,57 Punkten. Das war ein Plus von 0,90 Prozent.

von dpa

08. März 2018, 18:10 Uhr

Seit dem Rutsch auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr zum Wochenstart ging es nun schon wieder um fast viereinhalb Prozent nach oben.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg um 0,83 Prozent auf 26 049,05 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax zog um 2,43 Prozent auf 2658,38 Zähler an.

Mehr als 100 Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses aus Donald Trumps republikanischer Partei sprachen sich in einem Brief an den US-Präsidenten gegen dessen geplante Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe aus. Mittlerweile ließ Trump verlauten, es könne Ausnahmen für Kanada und Mexiko geben. Es sei Bewegung in der Zoll-Diskussion und das letzte Wort noch nicht gesprochen, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.