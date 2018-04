Gegenwind trotz Rekordzahlen : Daimler steht bei Hauptversammlung Diesel-Debatte bevor

Der Autobauer Daimler kann seinen Aktionären bei der Hauptversammlung heute Rekordzahlen präsentieren und muss trotzdem wieder mit Gegenwind rechnen. Aktionärsvertreter haben angekündigt, auch in diesem Jahr das Dauerthema Diesel zur Sprache zu bringen.

von dpa

05. April 2018, 06:15 Uhr

Zudem werden sich Vorstand und Aufsichtsrat wohl einige Fragen zu den Kartellvorwürfen gegen Daimler und andere deutsche Autobauer anhören müssen. Ein Bündnis von Umweltschützern, Menschenrechtlern und Rüstungsgegnern hat ferner zu einer Kundgebung aufgerufen. Außerdem will die IG Metall gegen die geplante Schließung der Daimler-Forschungsabteilung in Ulm protestieren.

Ein Thema dürfte auch der neue Hauptaktionär aus China, Geely-Gründer Li Shufu, sein, der im Februar überraschend mit knapp zehn Prozent der Anteile bei Daimler eingestiegen war. Er selbst wird aber nicht in Berlin erwartet. Daimler hatte 2017 so viele Fahrzeuge verkauft wie nie zuvor und damit auch bei Umsatz und Gewinn Bestwerte erzielt. 3,9 Milliarden Euro sollen als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt werden, 400 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.