Börse in Frankfurt : Daimler-Gewinnwarnung zieht den Dax runter

Sehr hohe Kursverluste bei Auto-Aktien nach einer Gewinnwarnung von Daimler haben den Dax unter 12 600 Punkte gedrückt. Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,93 Prozent auf 12.577,48 Punkte. Die Daimler-Papiere sackten um mehr als 4 Prozent ab.

von dpa

21. Juni 2018, 12:13 Uhr

Die zur Wochenmitte erreichten neuen Rekorde an der US-Technologiebörse Nasdaq gaben Technologiewerten in Deutschland anfangs noch Rückenwind, der aber nicht lange anhielt. So stand der TecDax zuletzt 0,57 Prozent tiefer auf 2814,77 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,54 Prozent abwärts auf 26 387,29 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Minus von 0,60 Prozent auf 3418,95 Punkte.

Am Nachmittag rücken Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus. Dabei dürften Investoren vor allem darauf schauen, ob sich der internationale Handelskonflikt negativ niederschlägt.

Die Gewinnwarnung von Daimler sei eine Furche, die der Konflikt bereits sichtbar hinterlassen habe, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Im laufenden Jahr erwartet der Autokonzern nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht unter dem Vorjahresniveau. Bisher hatte der Dax-Konzern ein Ebit leicht über dem 2017er Wert von 14,7 Milliarden Euro angepeilt.

Die Daimler-Papiere kosteten zuletzt 57,93 Euro. Zuvor hatten sie mit 57,65 Euro den tiefsten Stand seit dem Sommer 2016 markiert. Unter den negativen Nachrichten um Daimler litt der gesamte Sektor. Im Dax rutschten BMW sowie Volkswagen um 3,2 beziehungsweise 2,8 Prozent ab. Im MDax verloren die Zulieferer Leoni und Hella jeweils gut zweieinhalb Prozent.