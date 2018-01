Kooperation mit Aurora : Dänischer Tomatengärtner will Europas führender Cannabis-Produzent werden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Odense | Von 2018 an können ausgewählte Patienten in Dänemark medizinisches Cannabis zu Behandlungszwecken verabreicht bekommen. Im Einklang mit dieser Versuchsanordnung ändert sich in diesem Jahr auch einiges auf der Angebotsseite: Dänemarks Bauern setzten schon vor Monaten die Hebel in Bewegung, um an dem möglicherweise entstehenden Bedarf zu verdienen. Die Gärtnerei Alfred Pedersen & Søn aus Odense auf Fünen – bisher vor allem bekannt für ihre Tomaten – sieht großes Potenzial: Die Firma will einer der bedeutendsten Cannabisproduzenten werden.

Um dieses Ziel zu erreichen und von einem möglichen Wirtschaftsboom zu profitieren, ist der hoffnungsvolle Lizenznehmer eine Kooperation mit den Überfliegern der internationalen Cannabis-Industrie eingegangen, der kanadischen Aurora. Der weltgrößte Produzent von medizinischem Cannabis entzückte die Börsianer zuletzt mit hohen Gewinnen und kräftig steigenden Aktienkursen.

„Wir sind natürlich stolz darauf, eine Partnerschaft mit dem weltweit dynamischsten Cannabis-Unternehmen eingegangen zu sein“, sagt Mads Pedersen, Geschäftsführer von Alfred Pedersen & Søn, der Nachrichtenagentur Ritzau. Bei dem Deal geht es den Dänen vor allem um Knowhow, aber auch um Vertrauen. „Für die Wahl unserer Partner war es entscheidend, dass wir jederzeit die Qualität und Glaubwürdigkeit unserer Produkte garantieren können“.

Die neuen Produktionsstätten in Dänemark sollen ab 2019 eingerichtet wurden, bis dahin wird der Anbau unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen in temporären Einrichtungen stattfinden, so der Plan. Je nach Gelingen der neuen Unternehmung sollen in Odense zwischen 50 und 150 neue Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt haben 15 Unternehmen und Einzelpersonen eine Genehmigung beantragt, um für das neue Testprogramm produzieren zu können. Sie trägt die Hoffnung auf einen Wirtschaftsboom – wie er in den USA rund um die als Rauschmittel verschrieene Pflanzen entstanden ist.

