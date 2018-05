Sonderwirtschaftszone als Ziel : Dänischer Handelsgigant will Grenzhandel ins eigene Land verlagern

Den Abfluss der Milliarden zu bändigen – ein lang gehegter Wunsch. Der neue Vorschlag bekommt ein dumpfes Echo.

von Helge Möller/nordschleswiger.dk

02. Mai 2018, 15:34 Uhr

Kopenhagen | Dänen kommen gern über die Grenze, um sich im „echten Norden“ mit großen Vorräten an Süßigkeiten, Bier, Softdrinks und Wein einzudecken – also allem, was hierzulande deutlich billiger ist als ein paar Kilometer weiter nördlich. Der Abfluss der Millionen ins Nachbarland freut nicht jeden. In Dänemark gibt es seit langem Kontroversen und auch politische Maßnahmen, um die Flucht vor der hohen Mehrwertsteuer zu unterbinden, die für schlechtes Geschäftsklima in Orten wie Krusau sorgt. Eine neue Idee bringt eine Sonderzone des Einzelhandels ins Spiel, die im dänischen Reichsgebiet liegt.

Per Bank, Direktor von Dansk Supermarked, zu dem die bedeutenden Lebensmittel-Handelsketten Netto, Føtex und Bilka A/S gehören, hat in der Zeitung „Børsen“ eine abgabenreduzierte Handelszone nördlich der Grenze vorgeschlagen. Der Strom dänischer Kunden in das deutsche Grenzgebiet zu Fleggaard, Scandinavian Park oder Otto Duborg sei für die dänische Wirtschaft schädlich, so Bank. Eine solche Grenzhandelszone in Nordschleswig, in der Kunden das Gleiche wie in Deutschland bezahlen, würde Wachstum und Jobs in einem dänischen Randgebiet (das so genannte „Udkantsdanmark“) schaffen und „eine Menge Geld in die Staatskasse schicken“.

Der Steuerbehörde nach hat der Grenzhandel im Jahr 2016 mehr als eine Halbe Milliarde Euro mit Süßigkeiten, Bier und Wein verdient. Banks Vorschlag steht im Zusammenhang mit dem Vorhaben der dänischen Regierung, Handel und Logistik zu beleben. „Wenn wir darüber nachdenken, wie wir Wachstum schaffen, denken wir vor allem an den Internethandel und an Steuern. Doch ist es fast wie im Märchen ,Des Kaisers neue Kleiderʼ, wenn das Naheliegende nicht betrachtet wird.“

Steuerminister kritisch

Der Grenzhandel bereitet auch Steuerminister Karsten Lauritzen (Venstre) Sorgen, und er ist bereit, darüber mit Dansk Supermarked zu diskutieren, hält aber nichts von einer Grenzhandelszone nördlich der Grenze. In Børsen sagt er: „Besondere abgabenfreie Zonen schaffen mehr Probleme als sie lösen. Der Grenzhandel zieht nur um.“ Die Regierung arbeite daran, die Abgaben aller Dänen zu verringern, nicht nur von einem Teil der Bevölkerung, so Lauritzen weiter. Er schließt: „Ich glaube, wenn es eine klasse Idee wäre, hätten wir uns das schon angesehen. Der Vorschlag würde dazu führen, dass die Menschen in Nordjütland fragen, warum sie dort oben mehr Steuern zahlen müssen. Es ist das Klügste, alle gleich zu behandeln.“