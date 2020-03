Börse in Frankfurt : Crash geht weiter - Dax verliert gut fünf Prozent

Nach einer Stabilisierung am Vortag hat sich der Einbruch am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte fortgesetzt.

18. März 2020, 11:56 Uhr

Der Dax droht nun die nächste runde Marke von 8000 Punkten ins Visier zu nehmen. Am Vormittag sackte der Leitindex um gut fünf Prozent auf 8479,55 Punkte ab. Die Verluste der vergangenen knapp vier Wochen summieren sich mittlerweile auf über 5000 Dax-Punkte oder fast 40 Prozent.

Der MDax fiel am Mittwoch um 3,6 Prozent auf 18.276,18 Punkte. Der Index der mittelgroßen Börsentitel war am Montag erstmals seit fast vier Jahren unter die Marke von 20.000 Punkten gefallen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte sogar fast sechs Prozent ein.

Aktien von MTU brachen am Dax-Ende um weitere 15 Prozent ein. Damit hat der Kurs seit Beginn des Crashs gut 60 Prozent eingebüßt. Die zunehmende Einstellung des internationalen Flugverkehrs wegen des Virus lastet schwer auf dem Kurs des Triebwerkherstellers. Airbus-Aktien sackten um 14 Prozent ab und waren größter Verlierer im MDax.

An der Spitze des Dax lagen Aktien der Deutschen Bank mit einem Plus von 2,6 Prozent. Die Geldhäuser in Deutschland sollen künftig auf einen Kapitalpuffer für Krisenzeiten zugreifen können.

Eindrucksvoll gegen den starken Abwärtsdruck stemmten sich die Papiere von Heidelberger Druck. Sie stiegen um 16,5 Prozent an die Spitze des SDax der Nebenwerte. Der Hersteller von Druckmaschinen beendet die Fertigung verlustträchtiger Produkte und will bis zu 2000 Stellen streichen.

Papiere von Biontech führten die Rally der vergangenen beiden Tage fort und schnellten um 54 Prozent nach oben. Damit hat sich der Kurs des Biopharma-Unternehmens seit Wochenbeginn mehr als verdreifacht. Angetrieben wird die Euphorie von der Aussicht auf die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Aktien der Shop Apotheke legten um 16 Prozent zu, die Online-Apotheke gilt als Profiteur des Coronavirus.