Umwelt : Containerterminal in Swinemünde: Umweltschäden befürchtet

Das geplante Tiefwasser-Containerterminal im polnischen Swinemünde hätte laut einer Studie erhebliche Folgen für die Umwelt. In unmittelbarer Nähe des Hafens wären zwei sogenannte Natura-2000-Gebiete betroffen, sagte Biologe Bastian Schuchardt am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse. Die Untersuchung war von den Europaabgeordneten Hannah Neumann (Grüne) und Helmut Scholz (Linke) aus Mecklenburg-Vorpommern in Auftrag gegeben worden.

In der Umgebung des Terminals befürchten die Wissenschaftler, dass unter anderem Fischen der Zugang zu Laichgewässern versperrt wird. Zudem würden etwa Brut- und Rastgebiete von Vögeln entwertet. Die Folgen des Projekts werden jedoch in einem deutlich größeren Gebiet zu spüren sein. Das liege daran, dass der Schiffsverkehr über die nördliche Ansteuerun...

