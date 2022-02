Wirtschaft : Claas hält Kontakt zu 40 Vertriebsmitarbeitern in Ukraine

Der Landmaschinenhersteller Claas hält seit Tagen Kontakt zu seinen 40 Mitarbeitern in der Ukraine. Der Produzent von Mähdreschern, Traktoren und Häckslern aus Ostwestfalen habe einen engen Draht über die Tochter Claas Ukraine mit Sitz in Kiew, hieß es am Donnerstag in Harsewinkel. „Von dort wird regelmäßig mit den Mitarbeitern im Land kommuniziert“, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Bislang sei es nicht zu einer persönlichen Bedrohungslage gekommen. „Zur weiteren Entwicklung und zu möglichen Auswirkungen spekulieren wir nicht, da momentan nur theoretische Überlegungen angestellt werden können“, erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine weiter. In dem osteuropäischen Lan...

