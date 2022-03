Wirtschaft : Bundesbank: Krieg bremst Aufschwung und treibt Preise

Eigentlich sah es gut aus für die deutsche Wirtschaft trotz Omikron-Welle. Doch der Ukraine-Krieg verschärft die Lage wieder. Unternehmen und Verbraucher müssen mit weiter steigenden Preisen rechnen.

Der Krieg in der Ukraine bremst nach Einschätzung der Bundesbank die deutsche Wirtschaft vorübergehend deutlich. „Die Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine dürften die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland ab März spürbar belasten“, fasst die Deutsche Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht März zusammen. „Die für...

