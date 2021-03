Corona-Krise : Bund und Länder einigen sich auf Corona-Härtefallfonds

Bund und Länder haben sich offenbar auf einen Corona-Rettungsfonds für die Firmen geeinigt. Bislang sind viele durch die Raster der regulären Corona-Hilfen gefallen.

Berlin | Der milliardenschwere Härtefallfonds bei den Coronahilfen ist unter Dach und Fach. Das Programm sei einsatzbereit, schrieb Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einem Brief an seine Amtskollegen in den Ländern. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Hilfen sind für Firmen vorgesehen, die bei den Förderprogrammen bisher ...

