Verkehr : Buchholz: Land trägt Risiko für Bahn-Elektrifizierung allein

Schleswig-Holstein geht bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Sylt in Vorleistung. „Die elektrischen Züge wären nicht nur klimafreundlicher, sondern auch wesentlich leiser“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag. „Für Anwohner an der Strecke würde es also wesentlich ruhiger und mit den Schadstoff-Emissionen der Diesellokomotiven wäre es auch vorbei.“

Das Land nimmt die Planungen zunächst selbst in die Hand. Der Verkehrsverbund NAH.SH bereite erste Ausschreibungen vor, sagte Buchholz. „Im Sommer könnten dann die Arbeiten starten.“ Mit der Bahn sei ein Planungsbegleitvertrag abgeschlossen worden. Das Unternehmen helfe bei Fragen des Umweltrechts. Das Land gehe mit rund 3,6 Millionen Euro in Vorleistu...

