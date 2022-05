Parchim : Brand in Einkaufszentrum: Stromkabelreparatur als Gruns

Das Feuer in einem Parchimer Einkaufszentrum, bei dem am Mittwoch ein hoher Schaden entstanden war, geht vermutlich auf eine Reparatur eines Stromversorgungskabels zurück. Das haben die bisherigen Ermittlungen eines Gutachters ergeben, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Ludwigslust sagte. Teile des Einkaufscenters seien vor dem Brand ohne Stromversorgung gewesen. Am Mittwoch war das Kabel in der Erde außerhalb des Centers repariert worden. Danach sei - wohl durch Funkenflug - der Brand in einem Markt einer Gemischtwaren-Kette in dem Gebäude ausgebrochen.

Das Feuer hatte schnell den gesamten Ma...

