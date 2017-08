Börse in Frankfurt : Börsen auf Talfahrt: Dax kurzzeitig unter 12 000 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der deutsche Leitindex sank bis auf 11 993,73 Punkte und erreichte so den tiefsten Stand seit April. Letztlich konnte er die psychologisch wichtige Marke aber knapp behaupten. Das Minus betrug am Ende 1,15 Prozent auf 12 014,30 Punkte.

Ähnlich trüb sah es auch in der zweiten Börsenreihe aus. Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank um 1,05 Prozent auf 24 623,20 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,10 Prozent abwärts auf 2233,34 Zähler.

Die Berichtssaison lief am vorletzten Handelstag der Woche nochmals auf Hochtouren. Für die Aktien des Konsumgüterherstellers Henkel ging es als Dax-Schlusslicht um rund 4 Prozent bergab. Ein Analyst bemängelte das schwache Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Die Titel des Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp dagegen rückten an der Index-Spitze um 0,82 Prozent vor. Bei den Anlegern stießen die Resultate für das dritte Geschäftsquartal auf positive Resonanz. Ein früher Anstieg um mehr als 4 Prozent verblasste aber - auch deshalb, weil der Markt weiter vergeblich auf eine Lösung für das europäische Stahlgeschäft wartet.

Schwächster MDax-Wert mit einem Abschlag von 6 Prozent waren nach Quartalszahlen die Aktien des Kupferherstellers Aurubis. Ähnlich schlecht erging es nach der Zahlenvorlage den Papieren des Versicherers Hannover Rück und des Spezialchemie-Konzerns Lanxess: sie verloren fast 5 Prozent respektive 3,3 Prozent. Ströer dagegen schafften es mit 4,7 Prozent Plus an die MDax-Spitze.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,01 Prozent auf 3433,54 Punkte nach unten. Der französische CAC-40 gab um 0,6 Prozent nach, während der britische FTSE 100 um fast 1,5 Prozent fiel. In New York stand der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa mit rund einem halben Prozent im Minus.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex rückte um 0,01 Prozent auf 141,30 Punkte vor. Der Bund Future legte um 0,21 Prozent auf 164,07 Punkte zu. Der Euro hielt sich zuletzt mit 1,1747 US-Dollar auf seinem Niveau vom Xetra-Schluss vom Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1732 (Mittwoch: 1,1731) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8523 (0,8524) Euro.

10.Aug.2017