Vorreiter im Einzelhandel : Bezahlen per App: Saturn testet neues System ohne Kasse

Kunden zahlen in der Filiale selbst per App und nicht mehr an der Kasse. Allerdings geht das nicht bei allen Produkten.

von dpa

05. Dezember 2018, 15:05 Uhr

Hamburg | Während des umsatzstarken Weihnachtsgeschäfts können die Kunden im größten Elektronikmarkt der Handelskette in der Hamburger Innenstadt ihre Waren selbst per Smartphone-App bezahlen, teilte Saturn am Mittwoch in der Hansestadt mit. Damit wolle das Unternehmen möglichst viele Erfahrungen sammeln, um das kassenlose Bezahlsystem anschließend in weiteren Märkten zu testen oder einzuführen. Saturn sieht sich damit als einer der Vorreiter im deutschen Einzelhandel.

Keine Kasse, dafür ein Entsperr-Schalter

Bei zwei früheren Tests in Innsbruck und München waren zunächst ein kleinerer Markt oder nur eine einzelne Warengruppe einbezogen. Bei dem Test in Hamburg können die Kunden rund 100.000 Produkte selbst bezahlen und dann an einem Schalter entsperren lassen. Ausgenommen sind Großgeräte wie Waschmaschinen, Tablets und Smartphones, bei denen die Seriennummer erfasst werden muss, sowie Produkte mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren. Der Test soll zunächst bis Ende Februar dauern.

Weiterlesen: Bezahlen mit dem Smartphone – so funktioniert der neue Sparkassen-Service