Urteil : Betriebsratswahl bei VW-Nutzfahrzeugen war nicht rechtens

Die 2018 abgehaltene Betriebsratswahl im Nutzfahrzeug-Werk der Volkswagen AG (VWN) in Hannover-Stöcken ist nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts unwirksam. Grund sei die vom Wahlvorstand beschlossene Briefwahl für die Arbeitnehmer in Betriebsstätten, die zwar außerhalb des Werksgeländes, aber teilweise in seiner Nähe liegen, entschied das Bundesarbeitsgericht am Mittwoch in Erfurt (7 ABR 29/20). Der Beschluss hat keinen Bezug zur gerade abgeschlossenen, jüngsten Wahl der Belegschaftsvertreter von VWN Anfang März.

„Der Wahlvorstand kann die schriftliche Stimmabgabe nur für räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernte Betriebsteile und Kleinstbetriebe beschließen“, erklärten die Richter grundsätzlich. Drei der Betriebsstätten, um die es ging, grenzten nach Angaben des Gerichts unmittelbar an das umzäunte Werksgelände. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Betriebsrats...

