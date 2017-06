Wettbewerbshüter prüfen noch : Bayer will Monsanto-Übernahme noch in diesem Jahr

Bayer will noch in diesem Jahr die 66 Milliarden Dollar teure Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto abschließen. «Das ist realistisch», bekräftigte Bayer-Chef Werner Baumann am Montagabend in Düsseldorf.