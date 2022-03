Restaurierung : Bahnhof Ribnitz-Damgarten West wird modernisiert

Der Bahnhof Ribnitz-Damgarten West wird in den kommenden Monaten modernisiert. Wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Freitag berichtete, sollen für den bis Herbst 2023 dauernden Umbau rund 15 Millionen Euro investiert werden. Die Station an der Strecke zwischen Rostock und Stralsund erhalte neue, 55 Zentimeter hohe Bahnsteige und erstmals eine Unterführung. Aufzüge würden Barrierefreiheit sichern, zudem würden neue Wetterschutzhäuser aufgestellt.

Der Bahnhof wird nach Angaben der Deutschen Bahn im Schnitt von täglich rund 850 Reisenden genutzt. Zeitweise müssten sich Reisende auf Ersatzverkehr und die Umlegung von Zughalten nach Ribnitz-Damgarten Ost einstellen....

